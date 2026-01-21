«Promis unter Palmen»: Starttermin wegen Dschungelcamp verschoben

In der vierten Staffel von «Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!» geht es einmal mehr um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro und die begehrte Goldene Kokosnuss. Zwölf Prominente ziehen in die thailändische Villa, darunter Claude–Oliver Rudolph, Anouschka Renzi, Silvia Wollny, Gina–Lisa Lohfink und Maurice Dziwak. Ausserdem sind Dilara Kruse, Kevin Wolter, Menderes Bagci, Martin Angelo und Franziska Temme dabei. Für besondere Aufmerksamkeit dürfte das Aufeinandertreffen von Edith und Eric Stehfest sorgen – das Ex–Paar ist erstmals seit seiner Trennung gemeinsam in einer TV–Show zu sehen. Reality–TV–Dauergast Cosimo Citiolo konnte sich im vergangenen Jahr den «Promis unter Palmen»–Sieg holen.