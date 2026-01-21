Promisohn und Fussballtalent: Gabriel Zarrella verlängert beim VfB

Familie zeigt sich stolz

Vater Giovanni Zarrella zeigt sich auf Instagram stolz. In seinen Storys teilte der Sänger und Moderator ein Foto, das seinen Sohn offenbar bei der Vertragsunterzeichnung zeigt. Dazu heisst es: «Arbeit. Fleiss. Mut. Leidenschaft. Beharrlichkeit. Stolz auf dich.» Und auch Mutter Jana Ina verweist in ihren Instagram–Storys auf den Karriere–Meilenstein von Gabriel hin. «Harte Arbeit zahlt sich aus», ist bei ihr unter anderem dazu zu lesen. Sie schreibt zudem, dass ihr Herz «vor Stolz platzt». Zu dem Post des Vereins zur Vertragsverlängerung gibt es zudem einen Beitrag von Gabriels Onkel Stefano Zarrella (35), der viele Freuden–Emojis dort hinterliess.