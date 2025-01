ProSieben streicht «Die Simpsons» aus der Primetime

Quotenschwund für die «Simpsons»

Einen Grund für die Verbannung in den Vorabend nennt ProSieben nicht. Es dürfte sich wohl um eine Reaktion auf die zuletzt schwachen Quoten handeln. Auch in den USA sind die Einschaltquoten zurückgegangen. Dennoch ist für die in ihrem Heimatland langlebigste fiktive Primetime–Serie kein Ende in Sicht. In den USA läuft derzeit Staffel 36.