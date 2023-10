ProSieben zeigt Spiele der NBA im Free-TV

Spiele der NBA werden zukünftig in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auch im Free TV zu sehen sein. Die Seven.One Entertainment Group hat die Rechte zur Ausstrahlung der nordamerikanischen Basketball–Liga NBA erworben, so geht es aus einer Pressemeldung hervor. Das bedeutet, dass diese Partien zukünftig nicht mehr nur auf zahlungspflichtigen Streamingdiensten zur Verfügung stehen. Sie werden auch kostenfrei auf den Sendern ProSieben oder ProSieben MAXX zu schauen sein.