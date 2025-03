Proteste in Istanbul: Das müssen Türkei-Reisende jetzt beachten

Das Auswärtige Amt warnte bereits früher vor Reisebehinderungen. «Es gibt weiterhin Fälle, in denen deutsche Staatsangehörige willkürlich festgenommen, mit einer Ausreisesperre belegt oder an der Einreise in die Türkei gehindert werden.» Dies könne auch Personen treffen, die in der Vergangenheit ohne Probleme ein– und ausreisen konnten. Die türkischen Strafverfolgungsbehörden führten «offenbar umfangreiche Listen» von Menschen mit Wohnsitz in Deutschland, «die auch ohne hinreichende Vorermittlungen zum Ziel von Strafverfolgungsmassnahmen werden können». Es seien auch Festnahmen, Strafverfolgungen oder Ausreisesperren «im Zusammenhang mit regierungskritischen Stellungnahmen in den sozialen Medien zu beobachten».