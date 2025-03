Proteste vor der Zeremonie: Gal Gadot bekommt Stern auf Walk of Fame

Sie habe aber nicht über das schweigen können, was am 7. Oktober geschehen ist. Sie sei die Enkelin eines Holocaust–Überlebenden und ihr gehe es «um die Menschlichkeit». Sie habe das Gefühl gehabt, «dass ich mich für die Geiseln einsetzen muss. [...] Ich weiss, wofür ich mich einsetze, und ich weiss, was ich mir für die Welt wünsche. Ich bete für bessere Zeiten für alle. Ich möchte, dass alle ein gutes Leben und Wohlstand haben und ihre Kinder in einer sicheren Umgebung grossziehen können».