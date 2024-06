Provinz: Darum ist «Glaubst du» der perfekte EM-Song

Die oberschwäbische Indie–Pop–Band Provinz ist schon seit längerem in aller Munde – und jetzt auch in den Ohren sämtlicher Fussballfans. Das liegt natürlich in erster Linie am offiziellen ZDF–EM–Song «Glaubst du» aus der Feder von Vincent Waizenegger, Moritz Bösing, Robin Schmid und Leon Sennewald. Keyboarder Robin und Schlagzeuger Leon standen im Vorfeld zur Fussball–Europameisterschaft der Nachrichtenagentur spot on news nun Rede und Antwort.