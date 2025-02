Provinz: «Uns ist es wichtig, dass wir uns positionieren»

Provinz veröffentlichen am 21. Februar ihr drittes Studioalbum «Pazifik». Nach «Wir bauten uns Amerika» (2020) und «Zorn & Liebe» (2022) hat sich die deutsche Indieband eine längere Album–Pause gegönnt – nun wollen sie ein neues Kapitel aufschlagen. «Ein Album zu schreiben oder generell kreativ zu sein, bedeutet auch, sich Zeit zu nehmen und sich in Ruhe abzuschotten», erklärt Bandmitglied Leon Sennewald (26) im Interview mit spot on news. «Die Zeit hatten wir bei den ersten beiden Alben nicht. Seit Corona war bei uns konstant immer viel los, wir waren viel unterwegs auf Tour oder hatten Trubel mit Umziehen.»



Die vierköpfige Band, bestehend aus den Cousins Vincent Waizenegger (26, Gesang), Moritz Bösing (33, Bass) und Robin Schmid (30, Keyboard) sowie Schlagzeuger Leon Sennewald, ist vom oberschwäbischen Vogt im Landkreis Ravensburg nach Hamburg gezogen, was für die Musiker ebenfalls zum neuen Kapitel gehört. «Von der Heimat wegzuziehen, hat ein bisschen was von sich emanzipieren, weil man sich komplett in was begibt, wo man nicht jede Ecke und jedes Gesicht kennt», erklärt Leon. «Das reift einen auf jeden Fall, was sich auch in der Musik oder in den Texten widerspiegelt.» Sänger Vincent, der für die Texte der Band zuständig ist, beschreibt die neuen Songs deshalb «als erwachsener und auch ein bisschen experimenteller».