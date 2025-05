Prozess ab Montag: Sean Combs lehnt Deal mit Staatsanwaltschaft ab

Sean «Diddy» Combs hat ein Last–Minute–Angebot der Staatsanwaltschaft abgelehnt, das ihm im Fall einer Verurteilung eine geringere Haftstrafe eingebracht hätte. Bei einer Anhörung am Donnerstag vor dem Bundesgericht in New York bestätigte der 55–jährige Musikmogul persönlich seine Entscheidung. «Ja, das habe ich, Euer Ehren», antwortete Combs auf die Frage des Richters Arun Subramanian, ob er das Angebot abgelehnt habe.