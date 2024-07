Prozess eingestellt: Alec Baldwin meldet sich auf rotem Teppich zurück

Alec Baldwin (66) hat seinen ersten Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt, seit der «Rust»–Prozess gegen den Schauspieler eingestellt wurde. Der Hollywoodstar erschien mit seiner Frau Hilaria (40) bei einer Vorführung des Films «War Game» in East Hampton, New York. Baldwin zeigte sich bei dem Event in einem legeren Outfit, das aus einer dunkelgrauen Hose sowie einem hellblauen Hemd und einem schwarzen Jackett bestand. Der 66–Jährige vervollständigte das Ensemble mit schwarzen Leder–Schuhen, die er ohne Socken trug.