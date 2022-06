Prozess gegen Depp: Amber Heard zeigt sich nach Urteil untröstlich

Der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard

Die Jury hat Johnny Depp am 1. Juni in einem Verleumdungsprozess gegen Heard in den USA zu einem grossen Teil Recht gegeben. Da Heard ihn verleumdet habe, müsse sie 15 Millionen US-Dollar Schadenersatz entrichten - umgerechnet etwa 14 Millionen Euro. Die Geschworenen befanden jedoch, dass auch Depp seine Ex-Frau in geringerem Masse verleumdet habe und zwei Millionen Dollar - rund 1,9 Millionen Euro - zahlen müsse.