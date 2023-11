Prozess gegen Gil Ofarim: Musiker soll Hotelmitarbeiter gedroht haben

Am Dienstag hat der Prozess gegen Musiker Gil Ofarim (41) im Landgericht Leipzig begonnen. Nachdem am Vormittag zunächst die Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft verlesen wurde, ist am Nachmittag der Hotelmitarbeiter, dem Ofarim im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus vorgeworfen hatte, als Nebenkläger und erster Zeuge aufgetreten. Er verklagte Ofarim wegen Verleumdung und warf dem Sänger nun vor, ihm gedroht zu haben.