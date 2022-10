Prozess gegen Gil Ofarim vorerst geplatzt

Weiter heisst es in der Begründung für die Aufhebung der Termine unter anderem, dass am 14. Oktober der Nebenklägervertreter für den Nebenkläger einen umfangreichen Adhäsionsantrag gestellt habe. Dabei geht es generell um zivilrechtliche Ansprüche wie Schadensersatz und Schmerzensgeld, die statt in einem eigenen zivilgerichtlichen Verfahren unmittelbar im Strafprozess geltend gemacht werden können.