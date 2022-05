Prozess gegen Heard: Depp darf schweigen - Kate Moss soll aussagen

Stattdessen wird nun offenbar Supermodel Kate Moss (48) am kommenden Mittwoch vor Gericht aussagen. Wie die «New York Post» berichtet, soll Moss für ihre Aussage per Video ins Gericht geschaltet werden. Der Hintergrund: Kate Moss und Johnny Depp waren von 1994 bis 1998 ein Paar. Heard hatte den Namen des Models in den vergangenen Wochen einmal erwähnt und behauptet, Depp habe seine damalige Partnerin bei einem Streit die Treppe hinuntergestossen.