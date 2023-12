Prozess gegen Jonathan Majors: Wollte sich seine Ex-Freundin rächen?

Marvel–Star Majors, unter anderem bekannt aus «Ant–Man and the Wasp: Quantumania» und «Loki», sei laut eines Berichts des Branchenmagazins «Variety» gegen 09:30 Uhr (Ortszeit) vor Gericht in Manhattan erschienen. Der Schauspieler, der auf nicht schuldig plädiere, sei in drei Fällen der Körperverletzung und Belästigung angeklagt. Eine weitere Klage sei fallen gelassen worden.