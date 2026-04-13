Prozess gegen Justin Baldoni: Vermögen von Blake Lively kein Thema?

Livelys eigene Klage hat inzwischen erheblich an Substanz verloren: Ein New Yorker Richter strich zehn von 13 Anklagepunkten, darunter den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Bestehen blieben die Vorwürfe des Vertragsbruchs, der Vergeltung sowie der Beihilfe dazu. Lively kündigte an, den Kampf fortzusetzen: «Ich werde niemals aufhören, meinen Teil dazu beizutragen, die Systeme und Menschen zu entlarven, die darauf aus sind, Opfern zu schaden, sie zu beschämen, zum Schweigen zu bringen und sich an ihnen zu rächen», schrieb sie in einer Instagram–Story.