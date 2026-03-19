Prozess gegen Marius Borg Høiby: Verteidigung fordert Freispruch

Strafmass: Verteidigung hält zwei bis sechs Jahre für angemessen

Den zweiten Teil des Plädoyers übernahm Verteidigerin Ellen Holager Andenæs, die sich der Strafzumessung widmete. Für die bereits gestandenen Straftaten – darunter der Transport von 3,5 Kilogramm Marihuana für seinen Dealer sowie weitere Vergehen – hält die Verteidigung eine Freiheitsstrafe von etwa anderthalb bis zwei Jahren für angemessen. Sollte Høiby zusätzlich wegen häuslicher Gewalt gegenüber Nora Haukland verurteilt werden, wären zwei Jahre gerechtfertigt. Käme es wider Erwarten auch zu Schuldsprüchen in den Vergewaltigungsfällen, nannte Andenæs eine Spanne von fünf bis sechs Jahren als vertretbares Strafmass. Ausserdem regte die Verteidigung an, die intensive Medienberichterstattung als strafmildernden Faktor zu berücksichtigen.