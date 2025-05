Prozess gegen Sean Combs: Töchter verlassen bei Sex-Aussagen den Saal

Im Prozess gegen Sean «Diddy» Combs (55) wegen Sexualverbrechen und organisierter Kriminalität wurden am 12. Mai die Eröffnungsplädoyers gehalten und die ersten zwei Zeugen vernommen. Vor allem die Aussagen eines Sexarbeiters hatten es so sehr in sich, dass die drei Töchter des Rappers zwischendurch sogar den Gerichtssaal verliessen.