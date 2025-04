Prozess in London: Prinz Harry fühlt sich «erschöpft und überfordert»

«Erschöpft und überfordert» zeigte sich Prinz Harry (40), als er am 9. April das Londoner Gericht verliess. Dem US–Magazin «People» vertraute er das jetzt in einem Interview an und wurde deutlich: «Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich durch die gesamte juristische Offenlegung in diesem Fall bestätigt – und das ist wirklich traurig.» Zwei Tage lang verfolgte der Herzog von Sussex die Verhandlungen zu seinem Berufungsverfahren bezüglich der Entziehung des automatischen, staatlichen Sicherheitsschutzes für ihn und seine Frau, Herzogin Meghan (43).