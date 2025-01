Prozess in London: Reist Prinz Harry erst im Februar an?

Seit Jahren liefert sich Prinz Harry (40) Scharmützel mit der britischen Boulevardpresse. Am Londoner High Court beginnt jetzt ein Prozess des Prinzen gegen News Group Newspapers (NGN), den Herausgeber der «The Sun» und der eingestellten «News of the World». Zum Prozessauftakt wird Harry aber noch nicht in seiner alten Heimat erwartet.