Prozess in Los Angeles: Rihanna unterstützt A$AP Rocky vor Gericht

Rihanna (36) steht ihrem Partner A$AP Rocky (36) in dessen Gerichtsprozess zur Seite. Wie unter anderem die «Los Angeles Times» berichtet, zeigte die Sängerin am vergangenen Mittwoch erstmals ihre öffentliche Unterstützung im Gerichtssaal. Dem Rapper wird vorgeworfen, 2021 mit einer halbautomatischen Waffe mehrfach auf einen ehemaligen Freund geschossen zu haben. Der Prozess startete am 24. Januar in Los Angeles. A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heisst, drohen bei einer Verurteilung bis zu 24 Jahre Haft.