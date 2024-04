Prozess um Donald Trump: Der Pornostar und das Schweigegeld

Donald Trump (77) muss erneut vor Gericht. Am 15. April beginnt in New York ein historischer Prozess. Der Republikaner ist der erste ehemalige Präsident in den Vereinigten Staaten, der sich in einem Strafprozess verantworten muss. Es geht in dem juristischen Schauspiel, das der Prozess des Jahres werden könnte, um einen Pornostar, Schweigegeld und eine mögliche Wahlbeeinflussung.