Prozess um Raubüberfall auf Kim Kardashian: Ein Angeklagter verstorben

Noch in einer offiziellen Bekanntmachung vom 14. März wurde er als einer Hauptangeklagten genannt, die in der kommenden Woche in Paris vor Gericht erscheinen sollen. Baum–Gertner sass nicht im Gefängnis, war nach seiner Verhaftung im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf Kim Kardashian vor acht Jahren auf Kaution freigelassen worden und lebte in Paris, wo er sich regelmässig bei der Polizei melden musste, wie eine Quelle dem britischen Blatt verriet.