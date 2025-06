Prozess von Sean «Diddy» Combs: Richter erwägt Saalverweis

In der vierten Woche im Strafprozess gegen Sean «Diddy» Combs (55) geht es weiterhin hoch her. Richter Arun Subramanian musste den angeklagten Rap–Mogul am Donnerstag scharf rügen, nachdem dieser wiederholt versucht hatte, mit den Geschworenen in Kontakt zu treten. Während der Vernehmung einer Zeugin soll Combs gezielt zu den Jurymitgliedern geblickt und dabei wiederholt genickt haben, berichtet unter anderem der britische «Guardian».