Prozess wegen sexueller Gewalt: Gérard Depardieu zum Auftakt erkrankt

Die kontroverse französische Schauspiellegende Gérard Depardieu (75) wird am Montag (28. Oktober) nicht vor Gericht erscheinen. Vor der zehnten Kammer des Pariser Strafgerichtshofs beginnt an diesem Datum um 13:30 Uhr der Prozess wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen während Dreharbeiten im Jahr 2021. Doch Depardieus Anwalt Jérémie Assous erklärte dem Radiosender Franceinfo am Montag, dass sein Mandant «schwer erkrankt» sei, und aus diesem Grund dem Prozessbeginn fernbleiben wird.