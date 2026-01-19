Prozessauftakt in London: Prinz Harry ist vor Ort

Der Prozess, der auf neun Wochen angesetzt ist, gilt als Prinz Harrys finaler Showdown mit den britischen Medien. Der Herzog von Sussex führt seit Jahren einen erbitterten Kampf gegen die Boulevardpresse seines Heimatlandes. Sollte das Gericht zugunsten der Kläger entscheiden, wäre dies laut David Sherborne, dem Anwalt der prominenten Kläger, eine «Katastrophe» für den Verlag. Die pauschalen Dementis würden dann als das entlarvt, was die Kläger in ihnen sehen: Lügen.