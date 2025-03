Prüfung bestanden: Simone Ballack ist jetzt offiziell Hotelmanagerin

Der Weg zum Hotel–Job war jedoch nicht leicht, wie Ballack betont: «Die Prüfung war ganz schön hart, aber ich hab's geschafft.» Stolz erklärt sie: «New General Manager in the House», und dankt all jenen, die an sie geglaubt haben – insbesondere ihrem Ex–Partner und Hotelier Heiko Grote sowie sich selbst. In dem Post hängt die 49–Jährige auch ein Foto ihres Prüfungsbogens an, aus dem hervorgeht, dass sie bei der «schriftlichen Prüfung zur Feststellung der Eignung zur Führung eines gastgewerblichen Betriebes» vom 14. Februar alle drei zu prüfenden Teilbereiche wie «Warenkunde» oder «Hygiene» mit «positiv» bestanden hat.