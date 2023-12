Prunk im Kinderzimmer: Kim Kardashian zeigt Luxus-Weihnachtsdeko

Wie in einem Weihnachtshaus

Kim Kardashian und ihre vier Kinder scheinen schon ordentlich in Festtagsstimmung zu sein. In einem gemeinsamen TikTok–Video mit Tochter North (10) gewährte sie einen Blick in eines der Kinderzimmer. Und das ist von oben bis unten mit jeder Menge Weihnachtsdekoration angefüllt. Zu einer beschleunigten Version von Ariana Grandes (30) Hit «Santa Tell Me» zeigt die 42–Jährige, dass es in ihrer Villa fast wie in einem Weihnachtshaus aussieht: Sechs üppig geschmückte Weihnachtsbäume stehen allein in diesem Kinderzimmer. Einer ist ganz in Rosa und mit Handtaschen geschmückt, weitere sind in Silber und Grau gehalten. Überall im Zimmer liegen Weihnachtsleckereien, und über dem Bett hängt ein Schild mit der Aufschrift «Nordpol». Vermutlich dürfte es sich also um das Zimmer von North (zu deutsch: Norden) handeln.