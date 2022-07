Psy feiert zehn Jahre «Gangnam Style»

Psy mittlerweile auf Platz fünf im «Milliarden-Club»

Überholt wurde der 44-Jährige mittlerweile von Luis Fonsi (44) und Daddy Yankee (45) mit «Despacito» (7,8 Milliarden), Ed Sheeran (31) mit «Shape of You» (5,7 Milliarden), Wiz Khalifa (34) und Charlie Puth (30) mit «See You Again» (5,5 Milliarden) und Mark Ronson (46) und Bruno Mars (36) mit «Uptown Funk» (4,6 Milliarden). Das scheint dem Popsänger jedoch nicht viel auszumachen. In einem Statement von YouTube für «Variety» zeigt er sich noch immer stolz auf seinen damaligen Rekord.