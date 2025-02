Psychiater im Interview: Resilienz stärken, psychisch gesund bleiben

In Ihrem Buch finden die viel zitierten «sieben Säulen der Resilienz» kaum Erwähnung. Werden diese überbewertet?

Prof. Dr. Walter: Jein. Tatsächlich sind sie ein Teil der von mir diskutierten Resilienzfaktoren. Aber ohne zu verstehen, was Resilienz im Detail ist, wie sie funktioniert und wo ihre Grenzen sind, sind sie etwa so nützlich wie die drei Tipps, um sich nicht zu erkälten, oder die fünf Faktoren, um an der Börse reich zu werden. Trauen Sie solch einfachen Rezepten nur so weit, wie Sie der Werbung glauben.