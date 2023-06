Wann ist ein Traum ein Albtraum?

Dr. Hanne Horvath: Albträume sind Träume mit bedrohlichen oder unangenehmen Inhalten, an die wir uns nach dem Aufwachen noch gut erinnern können. Sie lösen starke Gefühle wie zum Beispiel Angst, Anspannung oder innere Unruhe in uns aus. Die Inhalte und Geschichten, die wir träumen, folgen oft nicht den Regeln unserer Realität, und so können unsere Träume uns belustigen, verwundern, aber eben auch ängstigen. Auch wenn wir in allen Schlafphasen träumen, treten Albträume meistens in der zweiten Nachthälfte auf. In dieser Schlafphase befinden wir uns im sogenannten REM-Schlaf («Rapid Eye Movement-Schlaf»). Diese Schlafphase ist dadurch gekennzeichnet, dass wir leicht aufwachen und uns gut an das Geträumte erinnern können.