Pulp: Britpop-Band kündigt erstes Album seit 24 Jahren an

Pulp–Frontmann Jarvis Cocker (61) beschrieb in einem Statement auf Instagram die Entstehungsgeschichte des ersten Albums nach 24 Jahren. «Als wir 2023 wieder tourten, probten wir während der Soundchecks einen neuen Song namens ‹The Hymn of the North›, bevor wir ihn dann am Ende des zweiten Abends in der Sheffield Arena auch spielten. Das schien alle Schleusen zu öffnen: In der ersten Jahreshälfte 2024 hatten wir dann die restlichen Songs beisammen. Einige greifen noch Ideen aus dem letzten Jahrhundert auf.»