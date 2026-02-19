«Pulp Fiction»-Star Peter Greene: Todesursache ist geklärt

Peter Greene war Mitte Dezember 2025 leblos in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden worden. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert, nachdem über einen längeren Zeitraum ununterbrochen laute Musik aus Greenes Apartment zu hören war und niemand auf Klopfen reagierte. Im Rahmen einer Wohlgehensprüfung verschafften sich Polizeibeamte Zutritt zur Wohnung und konnten nur noch den Tod des Schauspielers feststellen.