Puls Open Air 2024: Regentänze in Schloss-Kulisse

Die Schlossbühne bebte bei der «Ode an den Bass» von Paul Wetz und unter dem Dach der Walhall–Bühne drängten sich die Besucher, um zu Dominik Hartz' (27) «Klimpa Klimpa» zu feiern. Hip–Hop–Enthusiasten kamen in der Ritter–Arena auf ihre Kosten. Schmyt, der laut eigener Aussage fleissig an neuer Musik arbeitet, brachte seine Hits wie «Gift» mit, die Berliner Rapperin Badmómzjay (21) heizte am späteren Abend mit ihren Tänzerinnen und Rapper–Kollege Takt32 dem Publikum ein. Einen ruhigeren Abschluss des Abends bot Levin Liam (24) auf der Schlossbühne, während auf der Waldbühne das Berliner Duo Kalte Liebe sich mit Techno–Klängen verabschiedete.