«Pumuckl» bekommt eigene Show auf RTL

Pumuckl spielt seine Streiche auch im Studio

Das Format verspricht eine ungewöhnliche «Mischung aus Gameshow und den liebevollen und typischen ‹Pumuckl›–Geschichten», wie es auf der Ticketseite für die Aufzeichnungen am 25. und 30. Oktober heisst. Während im Studio drei Prominente in verschiedenen Quiz–Games aus der «Pumuckl»–Welt gegeneinander antreten, beobachtet der Kobold das Geschehen aus seiner eigenen kleinen Regie – die der noch unbekannte Moderator eigens für ihn ins Studio bauen liess.