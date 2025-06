Punk, Versace und die «Royals»: Elizabeth Hurley wird 60

Die am 10. Juni 1965 in Basingstoke in der südenglischen Grafschaft Hampshire geborene Britin verkörpert heute Eleganz und Stil. Mit gerade einmal 16 Jahren war sie allerdings ein waschechter Punk mit toupierter Frisur, trug zerrissene Kleidung, auffälliges Make–up und sogar einen Nasenring. «Ich denke der Grund war, dass so viele Männer Interesse an mir zeigten. Deshalb wollte ich so hässlich wie möglich aussehen», verriet sie laut «Mail Online» der «The Sun» in einem Interview über ihre Teenie–Zeit.