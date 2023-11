Punkrock-Grösse Shane MacGowan im Alter von 65 Jahren gestorben

Der Durchbruch Mitte der 80er Jahre

In den 80er Jahren begründete Shane MacGowan mit seiner Band The Pogues den sogenannten Celtic Punk, eine Mischung aus Folk und Punkrock. Durch Konzerte in Pubs und Bars erarbeitete sich die Band regionale Bekanntheit, 1984 erschien die erste Single «Dark Streets of London». In der kommerziell immer erfolgreicheren Folgezeit traten sie unter anderem als Vorband von The Clash und U2 auf und gingen selbst auf Welttournee.