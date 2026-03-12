Pussycat Dolls kehren als Trio zurück und gehen auf Tour

Etwas mehr als 20 Jahre nach ihrem Debütalbum «PCD» kehren die Pussycat Dolls als Trio und mit ihren grössten Hits im Gepäck auf die Bühnen zurück. Das hat die Gruppe, die für Songs wie «Don't Cha» und «Buttons» bekannt ist, am 12. März mitgeteilt.
Beide Songs finden sich auf «PCD», das erstmals 2005 veröffentlicht wurde. 2026 geht es nun auf «PCD Forever Tour», um das 20–jährige Jubiläum zu feiern. Zwar kam es nach der Auflösung der Gruppe zwischenzeitlich zu einer Reunion, eine Tournee wurde bislang allerdings nicht gespielt. Die Pussycat Dolls werden ihr Bühnencomeback als Trio feiern. Mit dabei sind Frontfrau Nicole Scherzinger (47) und ihre Kolleginnen Ashley Roberts (44) sowie Kimberly Wyatt (44).
Pussycat Dolls kommen nach Deutschland
Die Tournee startet Anfang Juni in Kalifornien. Ab September stehen mehrere Konzerte in Europa auf dem Tourplan. Für zwei Auftritte kommen die Pussycat Dolls auch nach Deutschland. Am 14. September tritt das Trio in der Olympiahalle in München auf, am 26. September im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Daneben sind für September und Oktober unter anderem Shows in Grossbritannien, der Schweiz, Belgien, Frankreich, Norwegen und Dänemark geplant. In Nordamerika sind die Rapperin Lil‹ Kim (51) und die Sängerin Mya (46) als Special Guests geladen, mit nach Europa reist nur Lil› Kim.
Dass es ein Comeback geben würde, wurde schon seit mehreren Wochen gemunkelt. In den vergangenen Tagen hatte die Gruppe dann auf Instagram die Stimmung angeheizt. Dort war bereits vermehrt der Slogan «PCD forever» (dt. «PCD für immer») und ein Hinweis auf die Webseite «pcdforever.com» zu lesen. Auf der Seite ist unter anderem zu erfahren, dass der Vorverkauf für registrierte Fans in Europa am 18. März um 09:00 Uhr lokaler Zeit beginnt. Einen generellen Vorverkauf soll es ab dem 20. März um 10:00 Uhr geben.
Auch bei Heart–Radio kündigten die Pussycat Dolls ihre Reunion–Tour an. «Nachdem ich in den letzten drei Jahren jeden Augenblick meines Lebens dem Theater gewidmet habe, [...] vermisse ich meine Girls und ich vermisse das Touren», erklärte Scherzinger. «Also ja, wir sollten eine Welttournee machen.» Begleitet wird die Ankündigung auch von einem neuen Lied. «Club Song» ist ab sofort auf allen gängigen Streaming–Plattformen abrufbar.