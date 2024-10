«Pussycat Dolls»-Star Kaya Jones: «Diddy» ist nur Spitze des Eisbergs

In dem Gespräch sagte sie unter anderem: «Das geht weit über Puff Daddy hinaus. Und ich glaube, die Sache mit P. Diddy hat so viele Leute beunruhigt, dass sie sich fragen: ‹Whoa!› Aber es geht nicht nur um ihn. In unserer Branche läuft etwas gewaltig schief, weil wir zugelassen haben, dass dieses Verhalten weiter zunimmt.» Missbrauch sei in der Unterhaltungsindustrie weit verbreitet und komme in vielen verschiedenen Formen vor.