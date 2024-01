Putin-Freund dabei? Ukraine kritisiert HBO für «The White Lotus»-Cast

Unterstützer des russischen «Genozids»?

HBO hatte Milos Biković Anfang des Monats für die dritte Staffel von Mike Whites (53) Erfolgsdrama «The White Lotus» gecastet. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der mehrfach prämierten HBO–Serie sollen nächsten Monat in Thailand beginnen – mit Biković . Der Schauspieler habe den russischen Angriff auf die Ukraine von Anfang an unterstützt, heisst es in dem im Post integrierten Video. Die Ukraine bezichtigt den Schauspieler ausserdem der Unterstützung des «Genozids» an der ukrainischen Bevölkerung.