Quarantäne-Pflicht fällt: Fünf Gründe, um jetzt nach Vietnam zu reisen

Reisen in ferne Länder wurde Weltenbummlern in den letzten zwei Jahren nicht leicht gemacht. Vietnam wartet nun mit einer guten Nachricht auf: Ab Mitte März sollen Geimpfte und Genesene quarantänefrei in das beliebte südostasiatische Urlaubsland einreisen dürfen. Es locken wunderschöne Landschaften und unfassbar leckeres Essen die Urlauber. Hier kommen fünf Gründe, warum Vietnam eine Reise wert ist.