Quarantäne statt Dschungel: Lucas Cordalis dankt Fans auf Instagram

Lucas Cordalis (54) wäre eigentlich am 21. Januar in den TV-Dschungel gezogen. An «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» kann er aufgrund eines positiven PCR-Tests jedoch vorerst nicht teilnehmen. Für die Unterstützung seiner Fans bedankte er sich am Donnerstag (20. Januar) aus der Selbstisolation via Instagram. Viele Nachrichten und Genesungswünsche hätten ihn seither erreicht, zahlreiche Follower hätten ihm Mut zugesprochen. Ganz besonders, weil er gerade komplett alleine ist, fände er die Reaktionen seiner Fans «mega lieb». «Vielen Dank dafür. Ich liebe euch. Ihr seid die absolut Besten», sagt er in seiner Instagram-Story.