Queen-Beerdigung und Krönung: Charles und Camilla danken Helfern

Grossereignisse auf der öffentlichen Bühne

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 trat ein zuvor sorgfältig ausgearbeiteter Plan namens «Operation London Bridge» in Kraft, der Details zu Totenwache bis hin zum grossen Staatsbegräbnis mit zahlreichen Staatsoberhäuptern am 19. September vorsah. Acht Monate später, am 6. Mai dieses Jahres, wurden Charles und Camilla in einer religiösen Zeremonie mit dem Codenamen «Operation Golden Orb» gekrönt. 2.300 Gäste waren geladen. Dem Event in der Westminster Abbey folgte ein Wochenende voller Feierlichkeiten.