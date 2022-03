Queen-Cousin Prinz Michael von Kent gibt russische Auszeichnung zurück

Royals unterstützen die Ukraine

Das britische Königshaus hat in den letzten Tagen seine Unterstützung für die Ukraine bekundet. Queen Elizabeth hat Anfang dieser Woche eine «grosszügige Spende» an das «Disasters Emergency Committee» geleistet. Am Mittwoch hatten Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) ein emotionales Treffen mit Ukrainern in London. Und Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sprachen der Ukraine in einer Erklärung auf ihrem Twitter-Account am Samstag ihre Unterstützung aus.