Queen dankt Fans für Platin-Jubiläum: «Mein Herz war bei euch allen»

Zu Beginn der Festlichkeiten war die Monarchin auch am Donnerstag mit ihren Familienmitgliedern auf dem Balkon des Buckingham Palastes erschienen, um die Parade «Trooping the Colour» zu feiern. Aufgrund von Mobilitätsproblemen konnte sie aber nicht an allen Veranstaltungen anlässlich ihres Thronjubiläums teilnehmen.