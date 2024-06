Queen-Double aus «Die nackte Kanone»: Jeannette Charles ist tot

Verblüffende Ähnlichkeit zu Queen Elizabeth

Jeannette Charles verkörperte die Monarchin, die 2022 ebenfalls mit 96 Jahren verstorben ist, in mehreren Filmen, unter anderem in «Die nackte Kanone» und in «Austin Powers in Goldständer». Ausserdem trat sie in diversen Werbespots oder bei «Saturday Night Life» als Queen auf.