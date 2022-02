Queen Elizabeth II.: Acht Sonderbriefmarken zum Thronjubiläum

Eine Hommage an ihr Leben

Der Chef des britischen Postdienstes, Simon Thompson, sprach in einem Statement beim Sender BBC über eine «Hommage an ein bemerkenswertes Leben der Pflicht und des Dienstes an der Öffentlichkeit». Diese acht Briefmarken seien eine «Feier des zweiten Elisabethanischen Zeitalters». Insgesamt sind vier sogenannte First-Class-Marken im Wert von rund 1 Euro und vier 1,7 Pfund teure Marken (rund 2 Euro) erschienen. Alle acht Briefmarken können zusammen für 10,20 Pfund (ca. 12 Euro) online bestellt werden.