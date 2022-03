Queen Elizabeth II. baut ihren Landsitz rollstuhlgerecht um

Queen Elizabeth II. (95) möchte künftig offenbar mehr Zeit auf ihrem geliebten Landsitz in Schottland verbringen. Vor ihrem Einzug in die Craigowan Lodge, ein rustikales Steinhaus in der Nähe von Schloss Balmoral, stehen dort jedoch wichtige Umbauarbeiten an. Wie mehrere Insider «The Sun» verraten haben, ist etwa die Ausstattung mit einem speziellen Rollstuhllift im Wert von 20.000 Pfund (etwa 24.000 Euro) geplant.