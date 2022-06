Queen Elizabeth II.: Dankesworte und Jubiläumsporträt veröffentlicht

Queen bedankt sich für «entgegengebrachtes Wohlwollen»

«Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren, Gemeinschaften, Familien, Nachbarn und Freunde zusammenzubringen, um mein Platin-Jubiläum im Vereinigten Königreich und im gesamten Commonwealth zu feiern», heisst es dazu in einem Statement der Queen. «Ich weiss, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden.» Sie sei weiterhin inspiriert von dem ihr entgegengebrachten Wohlwollen und hoffe, dass die kommenden Tage die Gelegenheit bieten würden, «auf all das zurückzublicken, was in den letzten 70 Jahren erreicht wurde, während wir zuversichtlich und voller Enthusiasmus in die Zukunft blicken».