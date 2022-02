Queen Elizabeth II.: Der dramatische Tag, an dem sie Königin wurde

Elizabeth wird mit 21 Jahren Königin

Schliesslich geht Philip zu seiner Frau, nimmt sie in den Arm und führt sie in den Garten. Sie spazieren lange auf und ab und sprechen miteinander. Elizabeth weiss jetzt endlich, dass ihr geliebter Vater gestorben ist, zusätzlich wird ihr eine überschwere Last auferlegt: Sie weiss auch, dass sie laut Act of Settlement von 1701 von sofort an Königin ist. Als ihr Privatsekretär Charteris sie fragt, welchen Namen sie als Königin wähle, antwortet sie: «Meinen eigenen natürlich!»